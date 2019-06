Rui Baleiras: "É preciso peso conta e medida nas PPP"

O coordenador da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) sustenta, na Conversa Capital, espaço de entrevista conjunto do Negócios e Antena 1, que as parceria público-privadas não podem ser "demonizadas".

Rui Nuno Baleiras diz não ter uma visão "demonizada" das parcerias público-privadas e adianta que as mesmas são um instrumento útil para complementar e financiar a despesa pública.





Na Conversa Capital, espaço de entrevista conjunta do Negócios e Antena 1, o coordenador da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) defende as potencialidades das PPP desde que haja "conta peso e medida na construção dos contratos com o setor privado" de forma a que o risco não fique todo do lado do Estado.