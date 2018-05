Rui Baleiras vai ser o novo coordenador da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO), em substituição de João Miguel Coelho, que desde Janeiro integra a administração da Anacom (Autoridade Nacional das Comunicações).



Rui Baleiras foi nomeado pela presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, (COFMA), Teresa Leal Coelho e iniciará funções no próximo dia 18 de Junho. Ou seja, a deputada do PSD escolheu para o lugar uma personalidade que exerceu funções num Governo socialista.





O economista desempenhou as funções de Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional no XVII Governo Constitucional, liderado por António Guterres, entre Março de 2005 a 26 de Outubro de 2009. É professor na Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho e entre 2012 e 2017 foi vogal executivo do Conselho de Finanças Públicas.





O novo coordenador da UTAO, nascido em 1963, é licenciado em Economia pela Universidade Nova de Lisboa e tem um diploma de pós-graduação em Estudos Europeus Avançados em Economia, obtido no Collège d’Europe, na Bélgica.