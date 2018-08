Rui Moreira leva “mentiras” na Arrábida para tribunal e “pica” Rui Rio

O licenciamento de um empreendimento imobiliário na marginal da escarpa da Arrábida, no Porto, está a gerar uma forte troca de acusações entre o actual executivo camarário, liderado por Rui Moreira, e as outras forças políticas, e que atingiu agora o clímax com a acusação de um ex-vereador, Correia Fernandes, que acusou Moreira de mentir ao atribuir-lhe responsabilidades pela autorização da obra.

Em declarações à Lusa, esta segunda-feira, Correia Fernandes defendeu que "a obra decorre de um 'projecto de licenciamento' aprovado em Junho de 2017 pelo vereador Rui Loza e de um 'alvará' mandado emitir pelo actual vereador do Urbanismo, Pedro Baganha [independente], em Dezembro do mesmo ano".

"Não de um PIP [Pedido de informação Prévia] por mim aprovado em Dezembro de 2016 que é substancialmente diferente", afirmou, acrescentando: "tudo o que se diga em contrário é mentira e não vou admitir que a mesma continue a ser repetida impunemente".

As declarações do ex-vereador do Urbanismo surgiram em reacção a um artigo de opinião de Rui Moreira, publicado no domingo passado no Jornal de Notícias, no qual o autarca diz que foi Correia Fernandes quem "aprovou o último PIP, com a configuração e dimensão do que está a ser construído" a jusante da ponte da Arrábida.





Perante as acusações do ex-autarca, a autarquia emitiu um comunicado, esta terça-feira, 14 de Agosto, onde avança que, "uma vez que as declarações põem em causa o bom nome da instituição Câmara Municipal do Porto, dos seus responsáveis e funcionários e, claro, do presidente da Câmara", decidiu "apresentar queixa-crime" contra Correia Fernandes.





"Correia Fernandes pode ter-se arrependido da aprovação que deu a quatro PIPs para a construção naquele local e pode não concordar com a solução que ele próprio defendeu, de uma torre com dezena e meia de pisos, mas fê-lo e foi com base nessas suas decisões que os licenciamentos posteriores tiveram lugar", defende o executivo de Rui Moreira.