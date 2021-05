Rui Nuno Baleiras: “É uma péssima ideia” deixar de contar certas despesas na dívida

Qual é a urgência de rever as regras orçamentais?

Se a cláusula for levantada no final de 2022, com efeitos a partir de 2023, é desejável que todos os participantes saibam as regras do jogo. É bom para todos os Estados-membros saberem ainda em 2022 quais vão ser os critérios pelos quais serão avaliados previsivelmente a partir de 2023.