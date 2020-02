Rui Patrício: “Tem-se ideia de que a Justiça é mais demorada do que é”

O advogado desvaloriza a rapidez, contrapondo que os maiores problemas são as sentenças dos juízes, que devem ser “mais simples e ligadas ao caso concreto” e as custas judiciais que “não estão ao alcance do cidadão médio".

Rui Patrício, que nos últimos anos defendeu arguidos nas operações Marquês, Fizz ou Face Oculta, sustenta que "tem-se a ideia de que a justiça é mais demorada do que aquilo que é na realidade". Após ouvir o Presidente da República criticar a lentidão do setor na abertura do ano judicial, o advogado contrapõe que "as pessoas falam muitas vezes de cor, com base em impressões e sem saberem de que estão a falar".