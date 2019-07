Rui Rio acusa PS de copiar propostas e ideias do PSD

O presidente do PSD, Rui Rio, acusou hoje o PS de estar a copiar as propostas e ideias dos sociais-democratas e de entrar em contradição com o que fez nos últimos quatro anos no Governo.

"O que temos vindo a constatar é que o PS, depois de ouvir uma ideia nossa, passado mais ou menos uma semana e meia vem repetir a mesma ideia, nem que entre em contradição com o que fez no Governo ou com o que disse há pouco tempo", criticou Rui Rio, que falava aos jornalistas durante uma reunião preparatória da campanha social democrata para as legislativas de outubro, que decorre em Condeixa-a-Nova, distrito de Coimbra.