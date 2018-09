Rui Rio avança com levantamento do património detido pelo PSD

Rui Rio decidiu mandar fazer o levantamento de quantos imóveis tem o PSD espalhados pelo país. A ideia do levantamento é apurar exactamente o património do partido, mas não haverá intenção de avançar com alienações. A notícia faz esta terça-feira a manchete online do Diário de Notícias.

Entre os responsáveis das 19 distritais e dezenas de concelhias muitos responsáveis terão visto a medida com apreensão, mas Hugo Carneiro, que apoia Rio na área financeira, disse ao DN que se trata de um acto de mera gestão interna.

O líder social democrata, recorde-se, tem vindo a avisar que é preciso cortar nas despesas, por forma a resolver o problema do passivo do partido, que ronda os 14 milhões de euros e que, em 2017, registou um aumento provocado pelos gastos nas eleições autárquicas – há, aliás, autarcas a braços com problemas por terem gasto mais do que deviam.