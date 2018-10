Rui Rio dá razão aos professores nas exigências feitas

O presidente do PSD coloca-se ao lado dos professores nas exigências ao Executivo, dizendo que foram dadas expectativas aos docentes sobre o pagamento total da progressão nas carreiras.

O presidente do PSD, Rui Rio, acusou o Governo de António Costa de "prometer o que não pode cumprir" e deu razão aos professores nas exigências feitas. O Executivo aprovou, esta quinta-feira, um decreto-lei que define que os professores vão recuperar dois anos, nove meses e 18 dias do tempo de serviço efectuado, no último dia de uma semana de greves dos docentes contra esta medida, que exigem a recuperação de nove anos, quatro meses e dois dias de serviço.





"Quem tem razão são os professores e por uma razão muito simples. Os professores exigem a reposição dos valores a esta solução de Governo que deu expectativas que fosse contado todo o tempo", disse o líder social-democrata durante uma entrevista na RTP3, esta quinta-feira.



"Eu, tal como o CDS, não dei esse tipo de expectativas. Se algum dia prometer alguma coisa, tenho que ter a certeza que é exequível. Eu não prometo o que não é exequível, que é o que acontece muitas vezes com este Governo", acrescentou. "O Executivo prometeu o que, à partida, sabia que não podia cumprir", salientou, citado pela Sábado.





Rio falou ainda da possibilidade de o Governo aumentar os salários mais baixos da Função Pública, considerando que, apesar de ser uma medida justa, não aborda o problema do emprego do Estado da melhor maneira.