Rui Rio escolhe ficar atrás de um cabeça de lista de 28 anos

Rui Rio será número dois pelo Porto, atrás do cabeça de lista Hugo Carvalho, de 28 anos, que é presidente do Conselho Nacional da Juventude, com Filipa Roseta, vereadora na Câmara de Cascais, a avançar por Lisboa, revela o Expresso, na sua edição deste sábado, 29 de junho.

Fonte oficial do PSD confirmou à Lusa os seis cabeças de lista às eleições legislativas noticiados pelo semanário, e que incluem, ainda, a deputada e líder da JSD Margarida Balseiro Lopes por Leiria, a investigadora universitária Ana Miguel Santos (que tinha sido candidata a eurodeputado no 8.º lugar na lista do PSD) por Aveiro, o vogal da Comissão Política Nacional e vereador em Guimarães André Coelho Lima por Braga e a advogada Mónica Quintela, porta-voz para a Justiça do Conselho Estratégico Nacional (CEN), por Coimbra.

Segundo a mesma fonte, Rui Rio não encabeçará qualquer círculo, e deverá haverá mais anúncios de cabeças de lista - cuja escolha é uma prerrogativa do presidente do partido - nos próximos dias.

Lisboa, Porto, Braga, Aveiro, Coimbra e Leiria representam cerca de dois terços do eleitorado e o objetivo foi "promover uma rutura" e "abrir caminho a jovens e à sociedade civil", dando um sinal de que o partido quer fazer uma aproximação ao eleitorado.

Dos seis nomes escolhidos, quatro são mulheres e apenas uma - Margarida Balseiro Lopes - é deputada. A líder da JSD e Hugo Carvalho têm menos de 30 anos.

Em 2015, foi o presidente do partido, Pedro Passos Coelho, o cabeça de lista por Lisboa, o ex-ministro da Defesa José Pedro Aguiar-Branco foi número um pelo Porto, enquanto o antigo líder parlamentar Luís Montenegro encabeçou a lista em Aveiro.

Por Braga, avançou como cabeça de lista o ex-ministro do Ambiente e então número dois no PSD Jorge Moreira da Silva, em Coimbra a independente Margarida Mano e em Leiria a também na altura vice-presidente do PSD Teresa Morais.

Destes seis nomes que lideraram listas em 2015, apenas as duas deputadas ainda exercem o mandato na Assembleia da República, mas Teresa Morais já se excluiu das próximas listas.