Rui Rio: "Não consigo compreender como é que um órgão de soberania faz greve"

Era bom que fizessem greve. Poupavam-se os M€. O que eu não compreendo é porque ao contrário dos outros portug, os juízes não pagam IRS sobre o subsídio de renda que recebem, graças ao facto de poderem ser juízes em causa própria. É tempo do Governo acabar com este subsídio que já não se justifica.

Há muita coisa que Rui Rio não percebe. Como é que este ignorante chegou a líder do PSD ? Com jogadas ? Rui Rio é o mais fraco e mais mal preparado presidente que o PSD já teve.

Como não se precebe que sendo Portugal dos paises da europa com mais juizes e mais bem pagos estes produzam tão pouco e de má qualidade. Muitas sentenças não passam de opiniões pessoais sem fundamento legal por isso uns absolvem outros condenam, com os mesmos pressupostos...

Fpublico condenado a 48 anos trabalho/descontos

SALAZAR ERA UM GRANDE DEMOCRATA COMPARADO COM ESTES PSEUDO DEMOCRATAS QUE DISCRIMINAM UM TRABALHADOR E ATÉ APLICAM LEI DO TEMPO DO FASCISMO PROS POLICIAS, GNR E MILITARES BRINCAREM AS GUERRAS VIRTUAIS

PORTANTO, OS PSEDUO DEMOCRATAS FAZEM DE MILHARES DE PORTUGUESES ENERGUMENOS E OTARIOS