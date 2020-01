Rui Rio, o homem que quer começar a ganhar o país

Rui Rio foi reeleito presidente do PSD. Conquistou o partido e agora diz querer conquistar o país. Já perdeu, para António Costa, as legislativas de outubro passado. Mas agora volta a ter força renovada. "Espero que, a partir de hoje, possamos trabalhar com estabilidade e lealdade", afirmou", declarou depois de ganhar as eleições deste sábado, 18 de janeiro, no PSD.



Foi eleito, pela primeira vez, para o posto em janeiro de 2018. Na lista dos Mais Poderosos do Negócios 2018 trouxe Rui Rio ao ranking, para a 46.ª posição, subindo seis lugares no ano seguinte.



Quem é Rui Rio?



Austero, poupado e equilibrado. É como muitos definem Rui Rio. Traços de carácter que são o resultado de uma "educação apertada e rigorosa" que recebeu do pai, como contou numa entrevista ao Negócios, conduzida por Anabela Mota Ribeiro, em Junho de 2009.





"Se me perguntar: ‘Qual foi a primeira coça que levaste?’, nada ou pouco levei. Nem era preciso bater. Mantinha uma certa distância, cortava-me os brinquedos, estudava nas férias. Está a ver o que é um miúdo de nove anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos ter de estudar nas férias? Posso tentar recordar coisas desse género… Ganhei quatro campeonatos seguidos de slot-cars. Sabe o que são? São aqueles carros de pista, eléctricos, com que se fazem corridas. Acho que foi a coisa para que tive mais jeito em toda a vida. Não treinava e ganhava tudo. Pequenito, ganhava mesmo aos mais velhos. Fui campeão quatro vezes seguidas. Mas, na melhor das hipóteses, fui receber uma das taças. Havia sempre qualquer coisa pela qual, três dias ou quatro dias antes, eu tinha de estar de castigo e não podia ir buscar a taça. Não inventava, havia mesmo qualquer coisita. Eu não ouso dar essa educação [à minha filha]", recordou nessa ocasião.







"Enriquecer não me seduz"

Rui Fernando da Silva Rio nasceu no Porto a 6 de Agosto de 1957 e licenciou-se em Economia na Faculdade de Economia da Universidade. Na adolescência estudou no Colégio Alemão do Porto, uma circunstância que ajuda a pintar o perfil de pessoa austera.



"Entrei com quatro anos, por vontade do meu pai. Mais do meu pai do que da minha mãe, como era na altura. Considerava que, com o regime que tinha, Portugal não tinha futuro. A Alemanha do pós-guerra tinha mostrado uma vitalidade e uma capacidade de se regenerar apreciável. O meu pai achava que eu fazia o Colégio Alemão e depois ia para a Alemanha. Viver para um país que tinha futuro. (…) Não fui para a Alemanha porque não quis. Sou mais rigoroso do que a maioria em Portugal, mas menos rigoroso do que os alemães. Não me sentia bem com aquela cultura, aqueles excessos. Foi também isso que me afastou. Isso e a minha ligação ao país, fundamentalmente ao Porto. Custa-me sempre muito sair. Mas enriquecer não me seduz. Quando começo a fazer o trajeto da minha vida, quando surgem as opções, nunca caio para essa", afirmou na referida entrevista.





Rio aderiu à JSD (Juventude Social Democrata), logo após a revolução de 25 de Abril de 1974 e foi vice-presidente do PSD em duas ocasiões. A primeira, entre 2002 e 2005, quando a liderança do partido era assegurada por Durão Barroso e Pedro Santana Lopes, e depois de 2008 a 2011, durante a presidência de Manuela Ferreira Leite. Foi deputado do PSD, eleito pelo círculo do Porto, entre 1991 e 2001, tendo chegado a ser vice-presidente do grupo parlamentar e porta-voz para assuntos económicos.





Profissionalmente, Rui Rio iniciou a sua atividade profissional na indústria têxtil, foi quando do BCP, passou pelas Tintas CIN e foi diretor e vogal do conselho fiscal da CGD. Depois de ter saído da Câmara do Porto, da qual foi presidente entre 2001 e Outubro de 2013, Rio distanciou-se da política e em Março de 2014 assumiu funções na Boyden – Executive Search e na Neves de Almeida HR Consulting, empresas da área de gestão de recursos humanos.





Em 2015 chegou a ser aventada a possibilidade de concorrer à Presidência da República e o próprio admitiu estar a ponderar uma candidatura, em entrevista ao programa Alta Definição, da SIC, mas a mesma não se materializou. "Vou mais pela racionalidade, bom senso e justiça das coisas e menos pelo ‘maria-vai-com-as-outras’", explicou.





Apesar do seu aparente afastamento da política ativa, Rui Rio sempre manteve o pé na porta.



Apoios convictos e inimigos correctos

Rui Rio tem uma biografia oficial, "De Corpo Inteiro", escrita por Mário Jorge Carvalho e publicada em 2014. É nela que se lê a seguinte descrição.



"Rui Rio sempre foi reconhecido como um trabalhador incansável: no caso da Câmara do Porto não será errado dizer-se que, ao longo de três mandatos, a média de permanência nesta instituição foi de mais de 12 horas diárias, o que revela a sua dedicação à gestão municipal. Poderá especular-se que essa absoluta dedicação ao trabalho, em detrimento de uma vida social, tem que ver com o facto de Rio ser tímido (característica que esconde por detrás de outros comportamentos, como a rigidez da gestão da sua exposição pública). Embora não seja fácil fazer a correlação, a verdade é que Rui Rio considera imprescindível manter-se resguardado como figura pública para não banalizar, de certa forma, o exercício de poder. A título de mero exemplo, o então presidente da Câmara do Porto raramente era visto, por sua iniciativa, em passeio ou em restaurantes da Baixa da cidade, facto que não está tanto relacionado com despesas mas também com a vulgarização do acesso corrente ao poder, que acarreta o risco de gerar promessas difíceis de cumprir. Rui Rio não quer ser associado a utilizações abusivas de poder, princípio que transporta para a sua vida familiar, sem desleixo ou contemplações. Parece, assim, um erro pensar-se que se sente bem como homem sozinho e solitário".





Um outro perfil, não-oficial, publicado em novembro de 2016 no Correio da Manhã, fornece outro tipo de informação. O seu prato preferido é a lampreia, de Viana do Castelo, cidade onde nasceu a sua mulher, Lídia Azevedo, "não gosta de ser contrariado" (palavras de um anónimo antigo colaborador). Quase só lê livros técnicos, "romances não leio, não me atraem" (disse a Anabela Mota Ribeiro) e na rua Barbosa do Bocage, no Porto, onde viveu, as memórias divergem. "Uns recordam-no como ‘cinzentão e convencido’ e outros como ‘simpático e brincalhão, muito embora fosse discreto nisso’".





É a Viana do Castelo que regressará em fevereiro para o Congresso Nacional do PSD.



Agnóstico, casado e pai de uma filha, Rio é um liberal nos costumes - foi voz isolada no partido pela despenalização do aborto - que não gosta de ler romances e jura que "enriquecer não [o] seduz". Tímido e forreta assumido, o antigo velocista continua a gostar de correr, desde que não chova. Torce pelo Boavista, não resiste a um prato de lampreia, adora corridas de automóveis, astronomia e tocar bateria, passando férias na casa da família junto ao rio Lima. Meticuloso na organização, dispensa os eventos sociais e define-se como "mais rigoroso que a maioria em Portugal, mas menos rigoroso que os alemães".



Mas sempre controverso. E o seu exercício de poder é sempre acompanhado de guerras. Mas o próprio explica: "Quando a oposição ataca ou critica de forma maldosa e sem razão, dá-me força. Se vejo um jornal ostensivamente a fazer-me oposição, dá-me força. Se sou constituído arguido por isto ou por aquilo, dá-me força. Quando é ‘vamos lixá-lo’, dá-me força", admitiu há dez anos numa entrevista ao Negócios, relatando que o histórico Miguel Veiga até costumava dizer: "Piquem-no! É quando está furioso que funciona melhor."



(Excertos de textos que foram sendo publicados no Negócios ao longo dos anos)