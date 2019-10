De seguida, o líder do PSD quis saber se Costa consegue garantir que Mário Centeno, ministro das Finanças, não vai sair a meio do mandato, associando uma "despromoção" do governante a essa perspetiva. Criticou ainda o facto de António Costa inaugurar a ala pediátrica do Hospital de São João a poucos dias das eleições.



Sobre o conteúdo do Programa do Governo, quis saber por que motivo o Executivo garante de antemão que não vai assinar mais nenhuma parceria público-privada (PPP), criticando essa opção e defendendo que deveria manter-se essa possibilidade em aberto.



Na resposta, o primeiro-ministro acusou Rui Rio de estar a "fazer um estágio para comentador televisivo"e recomendou ao líder do PSD que se preocupe antes com "o tamanho do seu grupo parlamentar". Sobre as PPP, assegura que a decisão está de acordo com o Programa Eleitoral e frisou que a lei de bases não impede um Governo de avançar com mais PPP. Argumentou ainda que sempre que a avaliação de uma PPP se revelou positiva para o Estado, os privados não a quiseram manter.

"Este Governo custa mais dinheiro e é pior", acusou Rui Rio, presidente do PSD e o líder da bancada parlamentar dos sociais-democratas, logo na abertura dos pedidos de esclarecimento ao Programa de Governo, que está esta quarta e quinta-feira em debate na Assembleia da República. "Estimo que este governo vai custar mais 50 milhões de euros", antecipou.O presidente do PSD começou ao ataque, criticando a dimensão do Governo de António Costa, que entre ministros e secretários de Estado conta com 70 governantes. "Precisava de um roteiro também para a gestão do governo", criticou, aludindo aos vários roteiros que vão orientar a ação do Executivo socialista nos próximos quatro anos. "Tem o governo mais caro e maior da história de Portugal", assegurou.