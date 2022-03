Rússia ataca base militar junto à Polónia. Guerra aproxima-se das fronteiras da NATO

há 10 min. 11h52

Papa pede o fim do "massacre" na Ucrânia

O Papa Francisco pediu este domingo o fim do "massacre" do povo ucraniano e da invasão russa, alertando para o perigo de se transformarem cidades inteiras em "cemitérios".



No final da oração do Angelus, Francisco afirmou que "diante da barbárie da matança de crianças, de inocentes e de civis indefesos não existem razões estratégicas plausíveis: deve-se somente cessar a inaceitável agressão armada, antes que reduza as cidades a cemitérios", perante os fiéis na Praça de São Pedro, no Vaticano.





"Em nome de Deus, se ouça o grito de quem sofre e se ponha fim aos bombardeios e aos ataques! Invista-se real e decididamente na negociação, e os corredores humanitários sejam efetivos e seguros. Em nome de Deus, eu peço: parem este massacre!", afirmou.



O Papa defendeu ainda o acolhimento de refugiados ucranianos.