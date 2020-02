A subida de 2,4% face a 2019 para os 1.276 euros refere-se à remuneração bruta mensal declarada pelas empresas por trabalhador, ou seja, inclui o salário base mais todos os complementos como os subsídios de férias e de natal (o subsídio de refeição, como outros complementos, é excluído se estiver isento de IRS) e é antes de impostos. O valor líquido depende de vários fatores, nomeadamente o agregado familiar do trabalhador.



O gabinete de estatísticas divulga também a evolução da componente regular (o salário base mais os subsídios de carácter regular e frequência mensal, o que não inclui subsídios de férias e natal) que subiu 2,2%, em termos reais, para os 1.038 euros. Este desempenho também representa uma aceleração face ao crescimento de 0,7% em 2018.



Como estes valores correspondem ao rácio entre a soma das remunerações pagas pelas empresas e o número de trabalhadores, a evolução reflete não só as variações no volume das remunerações mas também o número de trabalhadores e a sua composição, sobretudo em termos de características não observadas nesta base de dados (a tempo parcial vs. a tempo completo; nível de escolaridade; profissão; anos de experiência; horas trabalhadas; entre outras).



Os resultados do ano de 2019 são provisórios até à divulgação, a 7 de maio de 2020, dos resultados definitivos do quarto trimestre do ano passado.



Salários da função pública crescem ao mesmo ritmo

Num quadro do destaque, o INE isolou os trabalhadores da função pública e concluiu que o crescimento dos seus salários foi semelhante ao do conjunto do mercado de trabalho. Em média, a remuneração bruta total (salário base mais complementos) aumentou 2,6% em termos nominais (o valor dito em cima é em termos reais) para os 1.845 euros em 2019.



A remuneração bruta regular (apenas salário base, excluindo subsídios de férias e natal) aumentou 2,2% para os 1.526 euros. "Estes resultados mostram variações próximas, embora inferiores, às atrás referidas para o conjunto da economia (2,7% e 2,6%, pela mesma ordem)", refere o INE. Para a função pública não são reveladas as variações em termos reais.

