Salário mínimo abrange 757 mil pessoas e 40% dos novos contratos

Em Junho de 2018 havia 757,2 mil trabalhadores por conta de outrem com uma remuneração permanente idêntica ao salário mínimo nacional, que está agora nos 580 euros brutos.





O novo relatório de acompanhamento do salário mínimo destaca, no entanto, que esta evolução "é inferior ao crescimento global do emprego registado nesse mês", de 12%.





O Governo sublinha que apesar de o salário mínimo ter aumentado de forma periódica desde 2016, o crescimento de abrangidos vai decrescendo.