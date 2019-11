Já a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, procurou desvalorizar a relevância de um acordo sobre o salário mínimo, como os que existiram em 2016 e 2017, sublinhando que não era esse o objetivo do Governo.



"Face ao valor que estabelecemos como meta" para 2023 (750 euros) "ouvimos os parceiros e procurámos encontrar um equilíbrio entre as várias propostas", disse aos jornalistas Ana Mendes Godinho.



Negociações para um acordo de rendimentos arrancam este mês



Para a ministra do Trabalho "ficou evidente nas propostas dos parceiros sociais que estamos comprometidos com um objetivo comum: continuarmos a crescer e a aumentar os salários". "Isto é apenas o início do caminho", disse.



O Governo começa a negociar no dia 27 de novembro um acordo mais amplo sobre política de rendimentos e competitividade, no âmbito do qual deverão surgir as contrapartidas que têm sido reclamadas pelas confederações patronais.



O orçamento do Estado para 2020 é apresentado a 15 de dezembro e o Governo vai avaliar se será possível incluir algumas medidas nesse documento.



A rapidez no início deste processo tem também como objetivo "irmos implementando [as medidas] que tenham de alguma forma algum impacto e que possamos, desde já, avaliar se, em sede de Orçamento do Estado, as podemos considerar".



Ana Mendes Godinho confirmou que é intenção do Governo rever as regras do Fundo de Compensação do Trabalho, tal como previsto no Programa do Governo, e nos acordos de concertação social assinados nos últimos anos.



O Governo não esclareceu tudo o que está disposto a aceitar, mas as associações patronais têm reclamado a atualização dos contratos públicos das empresas afetadas pelo aumento do salário mínimo, que também já constava de acordos anteriores, ou alívios fiscais, como a redução das tributações autónomas ou da derrama.



João Vieira Lopes, da Confederação do Comércio e Serviços (CCP) sugeriu ainda, na semana passada, que o Governo reduza o IVA da eletricidade, outra forma de aumentar o rendimento disponível às famílias, à semelhança do que fez com a redução dos preços dos passes de transporte.

