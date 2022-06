Salário mínimo fez remunerações médias subirem 40% desde 2006

Trabalho do Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia conclui que o salário mínimo foi essencial para reduzir diferenças salariais. Impacto foi maior para as mulheres, trabalhadores com menos formação e em micro e grandes empresas.

Salário mínimo fez remunerações médias subirem 40% desde 2006









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Salário mínimo fez remunerações médias subirem 40% desde 2006 O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar