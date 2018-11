Salários aumentam 2% até Junho

Pedro Elias/Negócios

As remunerações base declaradas à Segurança Social estavam a crescer 2% em Junho, de acordo com os dados divulgados esta terça-feira pelo Governo. Trata-se de um aumento de 0,9% em termos reais.No comunicado que resume as informações do relatório de acompanhamento do salário mínimo, que está a ser debatido em concertação social, o Executivo refere que este aumento é o mais alto da série."Em termos globais, a remuneração base declarada à Segurança Social em Portugal alcançou uma média de 922 euros em Junho de 2018", com um aumento nominal de 2%, "o mais elevado da série iniciada em 2012", que se traduz numa subida real de 0,9%, em média.

O Governo diz ainda que o aumento nominal dos salários foi de 4,3% para os que se mantiveram empregados entre 2017 e 2018 (próximo de 3% em termos reais) e de 8,6% para quem mudou de posto de trabalho neste período (7% em termos reais).



"Estes dados apontam para um maior dinamismo salarial em 2018 face ao ano anterior", altura em que as variações comparáveis foram mais baixas.

No mesmo comunicado, o Governo indica que a percentagem de trabalhadores que recebe o salário mínimo recuou duas décimas, neste caso para 22,3%.É uma mensagem que o Governo já tinha sublinhado quando saiu o primeiro relatório do ano , altura em que o peso não aumentou.Contudo, o comunicado não explica quantas pessoas ganham agora o salário mínimo nacional.Esta é uma questão relevante numa altura em que se decide um novo aumento do salário mínimo nacional, que de acordo com o programa do Governo deverá passar dos actuais 580 euros para 600 euros brutos.Não há estudos absolutamente comparáveis mas a informação recolhida pela rede de correspondentes da Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e do Trabalho (Eurofound) sugere que Portugal é um dos países onde o salário mínimo mais pesa