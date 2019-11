Os ordenados brutos no setor da economia social variam entre os 840 euros por mês nas misericórdias e os quase 2.800 nas associações mutualistas, conclui o INE com base num inquérito.

Segundo o INE, em 2018, uma parte significativa das entidades não promoveu as pessoas ao serviço com vínculo laboral: entre 48,4% nas misericórdias e 83,3% nas associações mutualistas não o fizeram para dirigentes e entre 36,9% nas misericórdias e 79,3% nas ACFA para outras funções.



O INE caracteriza ainda os dirigentes deste setor, concluindo que a maioria tinham licenciatura ou grau académico superior (mínimo de 49,2% nas Cooperativas e máximo de 78,1% nas

Fundações).



Este inquérito foi realizado entre 17 de junho e 18 de setembro de 2019, tendo o ano 2018 como período de referência dos dados, abrangendo 6.019 entidades da Economia Social, tendo sido obtidas 3.550 respostas válidas (59% da amostra). Por família, a maior taxa de resposta observou-se nas misericórdias (76,7%), seguida das associações mutualistas (75,8%).

