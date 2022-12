Os preços vão continuar a pressionar os rendimentos com as previsões a apontarem para valores entre os 4% e os 5% para o conjunto do ano. Salários e pensões não conseguirão, na generalidade, acompanhar a evolução da inflação. No IRS, há mudanças a dois tempos nas tabelas de retenção na fonte: no primeiro semestre, o modelo é semelhante ao atual, na segunda metade do ano, segue-se a lógica da taxa marginal. Em termos gerais, os contribuintes vão descontar menos todos os meses.

Salários sob pressão e mudanças no IRS em duas fases em 2023









