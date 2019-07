Salazar e Estado Novo vão ter museu

Em outubro deverá abrir, em Santa Comba Dão, o Centro Interpretativo do Estado Novo, designação do museu dedicado ao antigo regime e a António Oliveira Salazar, o estadista que governou o país com mão de ferro e que morreu precisamente há 49 anos.

"As obras começam dentro de duas a três semanas e a abertura de portas está prevista para daqui a três meses", revelou ao semanário Expresso Leonel Gouveia, presidente da autarquia.

Localizado na freguesia onde o ditador nasceu, na antiga Escola-Cantina Salazar, ao lado da casa onde viveu e a apenas quatro quilómetros do cemitério onde foi sepultado, o espaço museológico que os historiadores temem que se transforme num local de romaria para os saudosos do fascismo vai manter a traça original deste estabelecimento escolar.

Após muitos anos de polémica em torno do espólio do ditador, que chegou até aos tribunais e à Assembleia da República, vai mesmo haver um museu dedicado a Salazar e ao Estado Novo. E de acesso livre. Mais: "Haverá visitas guiadas sem qualquer pagamento", adiantou o mesmo autarca ao Expresso.

Para já, o espaço museológico terá duas salas de exposições temporárias com mais conteúdos multimédia e interativos do que objetos pessoais de Salazar, ficando para mais tarde a disponibilização de uma parte do memorabilia do ditador.

A autarquia obteve dois terços do espólio António Salazar de Melo, sobrinho-neto do estadista, e o restante terço ao seu irmão Rui Salazar de Melo. A casa onde nasceu Salazar, a quinta, a adega, ou a primeira escola do Vimieiro são alguns dos imóveis adquiridos.

Questionado sobre as críticas que o projeto tem sido alvo nos últimos anos, Leonel Gouveia respondeu: "O meu antecessor trabalhou muito mal este projeto, tendo causado muita celeuma, a favor e contra o Centro Interpretativo. Mas este será um local para o estudo da História do Estado Novo. Não um santuário destinado a nacionalistas nem um museu onde se vai diabolizar o estadista de Santa Comba Dão", garantiu.