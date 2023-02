Saldo comercial com a Turquia nunca foi tão negativo para Portugal

Portugal exportou no ano passado 886,8 milhões de euros para a Turquia e recebeu produtos turcos no valor de 1,4 mil milhões de euros, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) que estão disponíveis desde a semana passada. O défice comercial foi, por isso, de 565 milhões de euros, face aos 556,5 milhões do ano anterior. É o maior valor desde, pelo menos, o ano 2000.





