Saldo orçamental dos EUA quebra a tradição e é deficitário em Junho

O Departamento do Tesouro informou que o défice de Junho coloca o desequilíbrio no ano orçamental, que começa em 1 de Outubro, em 607,1 mil milhões de dólares, mais 16,1% do que no mesmo período de 2017.

O Serviço do Orçamento do Congresso (CBO, na sigla em inglês) prevê que o défice para o conjunto do ano orçamental atinja os 793 mil milhões de dólares, reflectindo em parte o impacto do corte de 1,5 biliões (milhão de milhões) de dólares nos impostos que o Congresso aprovou em Dezembro, complementado com os aumentos de despesas que os congressistas aprovaram no início deste ano.

O relatório mensal do Tesouro mostrou que a receita dos impostos cobrados às empresas totalizou 41 mil milhões de dólares em Junho, mês em que as empresas fazem pagamentos trimestrais ao fisco, menos 20 mil milhões do que no mesmo período do ano passado.

A proposta de alteração fiscal que Donald Trump fez aprovar no Congresso no último ano realizou um velho sonho republicano de cortar os impostos sobre o rendimento das empresas. Na altura, foi reduzida esta taxa de 35% para 21%, se bem que muitas empresas usassem vários métodos para reduzir a taxa que pagavam com base na lei anterior para níveis inferiores a 35%.

A legislação fiscal também cortou taxas incidentes sobre os rendimentos das pessoas singulares, mas com os democratas a apontarem que os principais beneficiários seriam os contribuintes mais ricos.

O saldo orçamental costuma ser positivo em Junho, foi assim em 52 dos últimos 64 anos, porque é um mês em que as pessoas singulares e colectivas fazem pagamentos trimestrais ao fisco.

O CBO projecta para o conjunto do ano orçamental um défice superior em 19,1% ao anterior, que se cifrou em 665,8 mil milhões de dólares.

As estimativas deste serviço incluem ainda uma trajectória do défice que contempla a ultrapassagem do patamar do bilião de dólares, em resultado do mencionado corte de impostos e da e do aumento da despesa, designadamente da segurança social e assistência na doença.