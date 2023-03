Saldo orçamental ganha mais 300 milhões face a janeiro

O excedente orçamental atinge nos primeiros dois meses deste ano 2.300 milhões de euros, avançando face a janeiro mais 300 milhões de euros, segundo dados de execução orçamental antecipados nesta sexta-feira em comunicado pelo Ministério das Finanças.



Comparando com o mesmo período de um ano antes – os dois meses iniciais de 2022, livres ainda do impacto da guerra da Ucrânia, embora já marcados por alguma subida da inflação - o valor do saldo das contas públicas duplica. Estava em 1.159 milhões de euros no final de fevereiro do ano passado.





Estes sãos resultados ainda prévios ao recente anúncio de novas medidas de apoio, e que só em abril deverão começar a ter impacto nas contas públicas. As medidas novas de resposta à inflação – que incluem desde o cabaz IVA zero para bens alimentares essenciais, novos apoios às famílias mais vulneráveis e uma atualização intercalar de salários da função pública, entre outras – têm um valor estimado de 2,5 mil milhões de euros (incluindo apoios do pacote Mais Habitação).



"A melhoria do saldo orçamental nos primeiros meses do ano resulta de um acréscimo da receita de 6,4%, e de uma redução da despesa efetiva de 1,1%", descreve a nota do ministério de Fernando Medina sobre os dados que serão ainda divulgados pela Direção-Geral do Orçamento.





Contudo, o comunicado do Governo faz notar que, face aos primeiros dois meses de 2022, no arranque deste ano houve menos despesa com parcerias público-privadas e menos encargos com a pandemia. Em sentido contrário, o Ministério das Finanças releva "uma despesa superior com medidas de mitigação dos impactos do choque geopolítico" adotadas até aqui.

Retirando todos estes efeitos, adianta, a despesa efetiva cresceria 4,8% em termos homólogos (11% face a igual período de 2019). Já a despesa primária (sem juros) teria uma subida de 6,3% (15,6% face a 2019).





De acordo com os dados de execução antecipados, as despesas com pessoal subiam 5,4% em fevereiro, após a atualização das remunerações da função pública no início do ano, e os gastos com a aquisição de bens e serviços aumentavam em 5,7% (subidas de 16,7% nas autarquias e de 3,9% na Administração Central).

A despesa com prestações sociais – atualizadas acima da inflação – segue a subir 11,8%. Já a despesa com pensões – atualizadas abaixo da inflação, extraordinariamente – crescia apenas 6,7%.





Do lado das receitas arrecadadas, entretanto, os dados de fevereiro apontam para um forte abrandamento no crescimento das receitas de IVA. Depois de terem estado a crescer 11,9% em janeiro face a um ano antes, passam a uma subida de 5,4% no conjunto dos dois primeiros meses de 2023 por comparação com o mesmo período de um ano antes.

Já a arrecadação de IRS melhora ligeiramente o ritmo, seguindo a aumentar 14,7% face a um ano antes (subia 14% em janeiro).

O conjunto das receitas fiscais deixa de crescer a dois dígitos, passando a subida aos 7,4%.

As contribuições para a segurança social, por outro lado, subiam até fevereiro em 11,4% (10,6% em janeiro).

Segundo o Ministério das Finanças, o bom momento do mercado de trabalho justifica a subida da receita e o crescimento do IRS e das contribuições sociais justificam cerca de 90% da melhoria total da receita verificada até agora.