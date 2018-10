Salvini admite candidatar-se à presidência da Comissão Europeia

O vice-primeiro-ministro de Itália e líder do partido de extrema-direita Liga, Matteo Salvini, admite vir a candidatar-se à presidência da Comissão Europeia. As eleições vão realizar-se no final de Maio do próximo ano.





"É verdade. Amigos de vários países europeus estão a pedir-me [para me candidatar à presidência da Comissão Europeia]", afirmou Salvini numa entrevista ao jornal italiano La Repubblica. "O mês de Maio ainda está muito longe. Vamos ver. Vou pensar nisso", referiu o vice-primeiro-ministro italiano. As eleições vão realizar-se entre 23 e 26 de Maio.

Foi no início deste mês que os líderes da extrema-direita italiana, Matteo Salvini, e francesa, Marine Le Pen, lançaram juntos a campanha para as europeias, pedindo "uma revolução" nestas eleições para fazer emergir uma "frente da liberdade" de partidos soberanistas.

Salvini disse que as eleições vão ser "o final de um percurso, de uma revolução no mesmo sentido que está a percorrer a Europa". "Estamos aqui para dar sentido e alma a um sonho de Europa que os burocratas europeus esvaziaram. Os salvadores da Europa estão aqui, não em Bruxelas", disse o político italiano.

A possibilidade de o vice-primeiro-ministro italiano vir a ocupar a presidência da Comissão Europeia é colocada em cima da mesa numa altura em que o Orçamento de Itália está a criar tensão entre o país e as autoridades europeias. O documento prevê um aumento da despesa e do défice público que não está em conformidade com os compromissos assumidos com a Europa.

Ainda ontem, o primeiro-ministro de Itália, Giuseppe Conte, advertiu que o seu Executivo não tem qualquer margem para alterar a proposta de Orçamento para 2019, enviada segunda-feira para avaliação de Bruxelas. Isto depois de o comissário europeu do Orçamento ter defendido que Comissão Europeia deve rejeitar a proposta orçamental apresentada pelo governo italiano.



Na terça-feira, o vice-presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, notou que a proposta orçamental feita por Itália está presentemente a ser analisada, sendo que a existir um pedido de informações adicionais deverá ser feito na próxima semana. Já se a Comissão quiser realizar um pedido de revisão do documento, terá de o fazer num período máximo de duas semanas.