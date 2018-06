Salvini impede navio com 400 migrante de atracar em Itália e diz para ir para a Holanda

O vice-primeiro-ministro italiano Matteo Salvini voltou a assumir uma posição de força ao impedir que o navio da ONG alemã Lifeline atracasse em portos transalpinos. De acordo com o La Stampa, o Lifeline havia resgatado entre 300 e 400 migrantes naufragados ao largo do mar líbio.





Através do Facebook, o também líder da xenófoba Liga e ministro do Interior teceu duras críticas à actuação daquela ONG considerando que esta, assim como outras, têm contribuído para concretizar os objectivos das redes de tráfico humano.