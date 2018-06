Sánchez derruba Rajoy e torna-se primeiro-ministro com geringonça espanhola

O socialista Pedro Sánchez é o novo primeiro-ministro de Espanha. A moção de censura apresentada há uma semana pelo PSOE foi aprovada pela maioria absoluta dos 350 deputados com assento no Congresso (equivalente a parlamento) espanhol, colocando fim a seis anos e meio de governação de Mariano Rajoy.





A moção recebeu 180 votos "sim", 169 votos contra, tendo sido ainda registada uma abstenção.



A votação da moção de censura tinha dupla função, já que em causa estava não apenas o derrube do governo de Rajoy mas também a investidura de Pedro Sánchez como primeiro-ministro. É que a Constituição espanhola prevê que este tipo de iniciativa parlamentar inclua uma proposta de alternativa de governo que, neste caso, foi protagonizada pelo secretário-geral do PSOE, que nem sequer é deputado.



Rajoy poderia ter evitado a queda do seu executivo pedindo a demissão, o que permitiria manter o PP no poder, embora fragilizado. Contudo, o agora ex-primeiro-ministro rejeitou ceder por considerar que fazê-lo seria uma espécie de admissão de culpa do partido e da sua direcção no caso Gürtel, que originou uma sentença de 33 anos de prisão a Luís Bárcenas, ex-tesoureiro do PP. Na declaração feita esta manhã aos deputados, Rajoy disse ter sido "uma honra deixar Espanha melhor" do que quando assumiu a liderança do governo. Rajoy despediu-se debaixo de fortes aplausos da bancada popular.

Para a formalização de Sánchez como primeiro-ministro, a presidente do parlamento, Ana Pastor (PP), irá agora propor o nome do líder socialista ao rei Felipe VI, ficando oficializada a decisão após publicação em boletim oficial do Estado espanhol. No entanto, esse procedimento é essencialmente formal o que na prática permite assumir que Sánchez é o novo primeiro-ministro espanhol.





(Notícia em actualização)