O líder socialista fracassou a primeira tentativa de investidura como primeiro-ministro. Além dos votos dos deputados do PSOE, Pedro Sánchez recolheu apenas o apoio de mais um parlamentar. Apesar do fracasso esperado, abstenção do Unidas Podemos abre a porta a novas negociações e permite a Sánchez acalentar esperanças.

Nem o maior dos otimistas esperaria que Pedro Sánchez fosse investido nesta primeira votação, contudo os resultados mostram que o líder socialista terá ainda muito a fazer - leia-se, que negociar - para finalmente ser eleito primeiro-ministro pelos seus pares.



É que os partidos necessários à investidura na segunda votação optaram pela abstenção, como é o caso do Unidas Podemos ou dos nacionalistas bascos (PNV) e sem estes Sánchez não será investido. Por outro lado, a abstenção, em particular da aliança de esquerda radical liderada por Pablo Iglesias, mantém a porta aberta a um entendimento que permita formar um governo de coligação entre PSOE e Unidas Podemos.



Ainda não foi desta que Pedro Sánchez conseguiu ser investido como primeiro-ministro de Espanha. Na primeira de duas votações possíveis, o secretário-geral do PSOE recebeu 124 votos a favor (dos 123 deputados socialistas e do parlamentar do partido regionalista da Cantábria, PRC), 170 contra (PP, Cidadãos, Vox, JxCAT, Navarra Suma, Coligação Canária e ERC) e ainda 52 abstenções (Unidas Podemos, PNV, Bildu e Compromís).Falhada esta primeira tentativa em que a investidura só é conseguida mediante apoio da maioria absoluta da câmara baixa do Congresso de Deputados espanhol, segue-se uma votação, a realizar 48 horas depois da primeira (será na quinta-feira), e em que basta uma maioria relativa (mais votos a favor do que contra) para o candidato a chefe de governo ser investido.