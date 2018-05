Sánchez já não vai ao Congresso do PS após crise em Espanha

O secretário-geral do PSOE cancelou a participação no Congresso socialista que decorre este fim-de-semana na batalha. Estava prevista uma intervenção de Sánchez no sábado ao final de manhã.

Este sábado Pedro Sánchez já não vai falar aos congressistas do PS, sabe o Negócios. O estalar de uma crise política em Espanha provocada pelo próprio secretário-geral do PSOE faz com que Sánchez tenha de ficar no país para acompanhar de perto os próximos desenvolvimentos.

Estava previsto que Sánchez falasse ao final da manhã deste sábado no 22.º Congresso do PS que decorre na Batalha.



O político espanhol é próximo de António Costa e já em diversas ocasiões elogiou a actual solução governativa protagonizado pelo líder do PS.

Sánchez tentou mesmo replicar uma solução similar em Espanha com o Podemos mas não conseguiu os apoios necessários.



O cancelamento da sua vinda está relacionada com a situação política que se vive em Espanha. O líder do PSOE deu ordem para que avance a moção de censura ao Governo do PP no congresso dos deputados, após a condenação do partido num caso de corrupção. A moção terá o apoio dos 84 deputados socialistas e dos 69 do Podemos, além de outros deputados de partidos minoritários. O Ciudadanos pediu eleições antecipadas.