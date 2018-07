Sandes de carne Wagyu de 185 dólares é a nova "commodity" de Wall Street

"O luxo não precisa necessariamente ser uma refeição de três horas. Às vezes, pode resumir-se a comer uma das melhores e mais raras carnes bovinas do mundo", comentou o proprietário do novo espaço em Nova Iorque, Derek Feldman.

O Don Wagyu, primeiro restaurante de Nova Iorque dedicado exclusivamente às sanduíches de carne bovina Wagyu, está localizado na rua South William, no distrito financeiro de Manhattan, a cinco minutos da Bolsa de Nova Iorque.

Inaugurado a 27 de Junho, esse espaço de 90 metros quadrados disponibiliza três sanduíches – chamadas de "sandos". Cada uma delas é feita com uma valiosa carne Wagyu diferente. A mais barata, preparada a partir de um híbrido de vacas japonesas e americanas, o Washugyu, custará cerca de 25 dólares (21,5 euros, ao câmbio actual). No outro extremo do espectro está o A5 Ozaki, proveniente de uma única quinta do Japão. Essa sanduíche custará em torno de 185 dólares (158,5 euros).

O Don Wagyu venderá cerca de 200 sanduíches por dia, ou até esgotar o stock. Futuramente, o restaurante também fará entregas através da aplicação Caviar.

O chef Samuel Clonts tem vindo a servir o sando – cuja carne é panada e frita rapidamente para criar um exterior crocante e um interior cremoso e macio – como parte do menu de degustação de 10 pratos que custa 200 dólares.

O Don Wagyu faz parte da onda dos sandos de carne de alta qualidade. No moderno restaurante subterrâneo Ferris, o sandu ibérico katsu tornou-se um prato típico. A Eater.com observou que o restaurante de Tóquio Wagyumafia, que é exclusivo para membros e oferece uma versão da sanduíche que custa 180 dólares, está à procura de um espaço em Nova Iorque para o próximo ano.

Mas actualmente o centro de Manhattan é o único lugar onde são servidos sandos wagyu. O espaço, que lembra um barzinho tradicional de Quioto, tem painéis de nogueira e lanternas de papel suspensas. Foi projectado basicamente para vender comida para viagem, com apenas seis bancos de couro vermelho no balcão. (A sala de maturação da carne é quase tão grande quanto o restaurante). O chef Corwin Kave, que antes trabalhava no Ducked Up do Ludlow House, dirige a cozinha.

Cada uma das sanduíches do Don Wagyu é feita com cerca de 140 gramas de carne e revestida de panko (farinha de rosca japonesa). A carne passa cerca de dois minutos e meio na fritadeira, depois descansa para reabsorver o suco. Cada pedaço é servido com grossas e macias fatias de pain de mie (pão branco macio), humedecidas com molho de carne japonês tarê, preparado por Clonts com cebola, gengibre e alho cozido com saquê, mirin, tamari e vinagre preto. As sanduíches são acompanhadas por finas batatas fritas salpicadas de sal temperado e nori.

Para beber, a oferta actual é a cerveja Sapporo e uma selecção rotativa de uísques baseada na carne bovina que o Don Wagyu estiver servindo. Feldman observou ainda que haverá rotatividade na selecção de carnes.

