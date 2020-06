Itália, Alemanha, Países Baixos e França chegaram a um acordo com a AstraZeneca para pagarem 750 milhões de euros para garantirem 300 milhões de doses de uma potencial vacina contra a covid-19.

a Alemanha

está a equacionar comprar uma participação de cerca de 23% na CureVac AG , uma biofarmacêutica que está a desenvolver uma vacina contra a covid-19, por 300 milhões de euros, numa tentativa do Governo de garantir um fornecedor de uma potencial vacina.

O CEO da Sanofi, Paul Hudson, diz que com que investimento a empresa "coloca França no centro da sua estratégia, almejando fazer do país um centro de classe mundial na investigação e produção da vacina".A corrida pela obtenção da vacina tem conhecido novos capítulos nos últimos dias, com vários países da União Europeia a investirem largas quantidades de dinheiro para garantir várias doses da vacina.Ontem soubse-de quePara além disso,