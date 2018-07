Santa Casa da Misericórdia de Lisboa vai ajudar a Raríssimas

A Raríssimas vai ter o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa para enfrentar as dificuldades mais prementes, informou a Associação Nacional de Deficiências Mentais e Raras em comunicado enviado às redacções.





Na nota, a Raríssimas refere que a Misericórdia de Lisboa vai ajudar a "dar resposta às necessidades mais urgentes e críticas com que a instituição se depara actualmente".