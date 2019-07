Sassoli assume presidência do Parlamento Europeu a pedir reformas das instituições

"Emocionado", o novo presidente do Parlamento Europeu defendeu a necessidade de "repensar as instituições europeias" para dotar a União Europeia dos instrumentos necessários para responder às ameaças daqueles que querem destruir o projeto europeu.

Ainda se ouviam aplausos à eleição de David Sassoli como novo presidente do Parlamento Europeu e já o socialista italiano, "emocionado", se dirigia ao plenário para defender ser preciso não esquecer que a liberdade dos cidadãos europeus "é filha da justiça que conquistarmos".





O homem apresentado pelos socialistas europeus (S&D) como candidato à liderança do PE fez um discurso muito centrado na necessidade de a União Europeia mudar e se adaptar através de reformas ao funcionamento das instituições europeias e do reforço de protagonismo do Parlamento Europeu (PE).

"Iniciamos uma legislatura que tem grande responsabilidade. Ninguém se pode contentar com conservar o que existe", disse acrescentando que as "instituições europeias têm de ser repensadas". No entanto, apesar da "imperfeição" e da "necessidade de reformas", sustentou que as instituições comunitárias garantiram, ainda assim, a "liberdade e segurança" no espaço europeu.