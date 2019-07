Sassoli eleito presidente do Parlamento Europeu, que mantém um italiano no cargo

O sucessor do italiano Antonio Tajani na presidência do Parlamento Europeu é outro italiano: David Sassoli. O eurodeputado dos socialistas europeus foi eleito na segunda votação com 345 votos. Sassoli promete um plenário europeu "protagonista" da política comunitária.

O Parlamento Europeu elegeu David Sassoli (Socialistas & Democratas) como presidente do Parlamento Europeu para exercer um mandato de dois anos e meio. À segunda votação, o socialista italiano recolheu 345 votos, mais 11 do que os 344 necessários para obter a maioria absoluta do total de 667 votos expressos.



Desta forma, um socialista italiano sucede a um conservador, também italiano, no cargo. Mas ao contrário do agora ex-presidente Antonio Tajani (PPE), que precisou de quatro votações, Sassoli foi eleito logo à segunda tentativa, isto depois de ter falhado a primeira por apenas sete votos.



O checo Jan Zahradil (Conservadores e Reformistas Europeus) ficou em segundo com 160 votos, a alemã Ska Keller (Verdes) ficou em terceiro com 119 votos e, em último, surgiu a espanhola Sira Rego (Esquerda Unitária) com 43 votos.



Ainda ao longo da sessão plenária desta quarta-feira, os eurodeputados terão de eleger os 14 vice-presidentes do Parlamento Europeu. Nesta fase já são conhecidos 13 dos 14 candidatos apontados pelas respetivas famílias políticas europeias e um deles é português.



Trata-se do socialista Pedro Silva Pereira (S&D), sendo que o candidato ainda por definir pertence precisamente aos socialistas europeus que terão quatro vice-presidências. Os conservadores do PPE ficam com cinco vice-presidências, liberais e verdes terão duas cada e a Esquerda Unitária uma.