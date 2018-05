Se CMVM concluir que houve práticas incorrectas no Banif, lesados serão tratados como os do BES

O primeiro-ministro disse esta segunda-feira que se a Comissão de Mercado de Valores Imobiliários (CMVM) declarar que houve práticas incorrectas no caso do Banif, o Governo vai tratar a situação dos lesados como fez no BES.

"Se houver apreciação no mesmo sentido relativamente aos lesados do BES, trataremos as pessoas com o mesmo princípio de igualdade, que deve ser respeitado", declarou António Costa, numa conferência de imprensa após a reunião com o presidente do Governo Regional da Madeira.

À chegada e à saída da presidência do Governo da Madeira, a Quinta Vigia, estavam cerca de meia centena de lesados do Banif que se manifestaram, mas António Costa não chegou a contactar as pessoas.