Estes dados da consultora IHS Markit são o resultado de inquéritos feitos a 6.500 empresas que operam em 11 países: Áustria, República Checa, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Holanda, Polónia, Espanha e Reino Unido.

O crescimento é transversal a todos os sectores na Europa, mas o da tecnologia destaca-se pela positiva. Este sector acelerou em Julho, face ao mês anterior, e manteve-se na liderança. Mas um dos pontos altos é o sector da saúde que está em máximos de cinco meses, segundo o índice compósito de gestores de compras (PMI) da IHS Markit desagregado por sectores."O início do terceiro trimestre registou crescimento generalizado em todos os sectores monitorizados", escreve a consultora no relatório do Europe Sector PMI divulgado esta terça-feira, dia 7 de Agosto, destacando o sector tecnológico pela sua "expansão nítida". Esta aceleração na tecnologia deve-se a um aumento do equipamento tecnológico.Mas um dos dados mais notáveis do mês de Julho é o desempenho do sector dos cuidados de saúde que cresceu ao maior ritmo dos últimos cinco meses, tal como indicia o gráfico. Este sinal positivo sucede-se a cinco meses consecutivos de contracções. A subida verificou-se essencialmente nas farmacêuticas e na biotecnologia.O desempenho também ficou mais forte no sector industrial, que pulou para o maior ritmo de crescimento dos últimos cinco meses. Por outro lado, o sector financeiro viu o seu crescimento desacelerar, reflectindo um travão tanto na banca como noutras áreas financeiras.