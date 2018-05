Segunda fase de candidaturas aos Estágios Profissionais arranca hoje

As candidaturas à segunda fase dos Estágios Profissionais arrancam hoje, com uma dotação orçamental de 45 milhões de euros, prevendo apoiar cerca de 8.400 estágios, segundo o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Bruno Simão/Negócios

O período de candidaturas da segunda fase decorre entre as 9:00 desta quarta-feira e as 18:00 do dia 1 de junho. A candidatura aos Estágios Profissionais é feita pela entidade, no portal do IEFP, segundo o aviso de abertura publicado na página da internet do organismo.

Segundo o aviso de abertura, a dotação orçamental afeta ao segundo período de candidaturas é de 45 milhões de euros, dos quais 16 milhões para a região Norte, 13,5 milhões para Lisboa e Vale do Tejo, 10,5 milhões para o Centro, 2,8 milhões para o Alentejo e 2,2 milhões para o Algarve.

Aos Estágios Profissionais podem candidatar-se pessoas singulares ou coletivas, do setor privado, com ou sem fins lucrativos e as candidaturas são aprovadas tendo em conta vários critérios, até ao limite da dotação orçamental.

Os estágios têm a duração de nove meses e dirigem-se a desempregados inscritos no IEFP, sobretudo jovens entre os 18 e os 30 anos de idade ou desempregados de longa duração (há mais de 12 meses no desemprego), entre outras situações.

Os estagiários têm direito a uma bolsa mensal, que varia em função do seu nível de qualificação. O IEFP apoia no pagamento da bolsa (suporta 65% ou mais destes valores, dependendo da tipologia do destinatário e do promotor) e a entidade empregadora cobre a parte restante dos custos.

Durante este período de candidaturas será possível formalizar o pedido de Prémio ao Emprego, apoiando a celebração de contratos de trabalho sem termo, com ex-estagiário, relativos à contratação de ex-estagiários das medidas Estágios Emprego, Estágios de Inserção e REATIVAR.

A primeira fase dos Estágios Profissionais do IEFP, que decorreu entre 1 de fevereiro e 1 de março, contou com uma dotação orçamental de 30 milhões de euros e recebeu 6.935 candidaturas, para um total de 8.775 vagas.