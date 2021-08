Seguradoras vão ter lista única europeia de acidentes de viação

As companhias de seguros da Europa vão ter uma lista única de sinistros automóveis reportados pelos condutores, segundo noticia esta segunda-feira o Jornal de Notícias . As alterações à diretiva europeia Seguro Automóvel foram propostas pela Comissão Europeia e acordadas entre o Parlamento Europeu e o Conselho e, após serem publicadas no jornal oficial da União, Portugal e os restantes Estados-membros terão dois anos para as adotar.



A principal alteração prende-se com a lista única, com a qual cada seguradora poderá saber os acidentes reportados por qualquer condutor mesmo este tenha acontecido noutro país. Esta compilação incluirá um formulário semelhante em todos os países e permitirá às seguradoras passar a ter em conta os acidentes reportados em qualquer país da União, sem limite de tempo.





As empresas de seguros podem atualmente pedir o historial de um condutor nos cinco anos anteriores, mas não há um sistema automático. Apesar deste processo de troca de informação internacional ser agora facilitado, a nova regulação irá proibir expressamente a cobrança a um condutor estrangeiro de um prémio superior ao cobrado a um nacional.