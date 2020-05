O Ministério da Segurança Social vai pagar bónus no valor total de 1,032 milhões de euros a 163 funcionários, como prémios de desempenho no âmbito de funções de cobrança coerciva. A informação é avançada esta quinta-feira, 21 de maio, pelo Correio da Manhã , que indica que o bónus foi atribuído a trabalhadores do Departamento de Gestão da Dívida (DGD) do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (IGFSS) e é financiado pela taxa de justiça obtida nos processos de cobrança coerciva de dívidas à Segurança Social.Segundo o Correio da Manhã, o prémio é mensal e tem o valor de 500 euros, no caso dos dirigentes intermédios e técnicos superiores, e de 340 euros no caso dos assistentes técnicos, sendo pago aos trabalhadores do DGD que tenham obtido classificação de "adequado ou superior". No ano passado, acrescenta o mesmo jornal, o IGFSS arrecadou 667 milhões de euros com a cobrança coerciva de dívidas à Segurança Social.