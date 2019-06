Segurança Social vai dar prémios até 500 euros na cobrança de dívidas

Os trabalhadores da Segurança Social com funções de fiscalização e cobrança de dívidas em processo executivo vão receber um prémio mensal de 340 ou de 500 euros este ano, consoante a carreira.



Segundo uma portaria publicada em Diário da República nesta quarta-feira, 5 de maio, serão estes os valores a pagar aos trabalhadores que exercem funções de cobrança de dívida - depois de terem cumprido os objetivos propostos em 2018.





De acordo com um documento do Governo citado pela Lusa, a cobrança coerciva de dívida à Segurança Social atingiu 644,4 milhões de euros em 2018, o valor mais alto dos últimos cinco anos.



Esse prémio será pago trimestralmente em março, junho, setembro e dezembro sendo que, este ano, por ser o primeiro de aplicação desta medida, o primeiro mês de referência para o pagamento do prémio é maio.



Mas não será só este ano que os trabalhadores vão receber este prémio. Segundo a portaria, que era o diploma legal que faltava para enquadrar esta medida, "sempre que sejam atingidos os objetivos de cobrança de dívida anualmente definidos" esse 'bónus' de desempenho é atribuído aos trabalhadores. O valor do prémio é depois definido, todos os anos, por portaria dos ministros das Finanças e da Segurança Social.

A meta de cobrança de dívidas para este ano está fixada em 640 milhões de euros, segundo o Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (IGFSS).



As regras exigem ainda que o trabalhador da Segurança Social tenha tido, no ciclo de avaliação anterior ao momento da atribuição do prémio, uma nota 'adequada' ou superior.