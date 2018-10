Seguro Sanches também sai do Governo

Jorge Seguro Sanches, o secretário de Estado da Energia, também será substituído no âmbito da remodelação que está em curso no Executivo liderado por António Costa, avança a SIC Notícias.Seguro Sanches sai no âmbito da remodelação governamental, que afasta Caldeira Cabral do Ministério da Economia. Com esta pasta ficará Siza Vieira. E com esta remodelação, a secretaria de Estado da Energia passará para o Ministério do Ambiente.

Jorge Seguro Sanches teve um mandato de "guerras" contra a EDP. O secretário de Estado da Energia sempre contestou esta ideia. Ao Dinheiro Vivo disse mesmo: "Não entendo que seja um braço-de-ferro. Quando iniciei estas funções não estava à espera de tomar medidas mais populares ou mais simpáticas. Estou aqui com objectivo de tomar as medidas que são justas e legalmente exigíveis".

Certo é que uma das suas decisões levou o conselho geral e de supervisão da EDP a assumir publicamente que a eléctrica devia recorrer aos tribunais arbitrais para sustentar a sua posição por considerar que "a adequada defesa dos interesses dos accionistas justifica o recurso à arbitragem internacional ao abrigo dos tratados de protecção do investimento estrangeiro em vigor".

Em causa está a decisão de obrigar a EDP à devolução de 285 milhões de euros por alegada sobrecompensação no cálculo da disponibilidade das centrais que operavam em regime CMEC.





Siza Vieira vai agora acumular a pasta de ministro adjunto com a de Economia, mas fica sem a energia. O seu papel como advogado, antes de ingressar no Governo, suscitou polémica. É que Siza Vieira estava no escritório de advogados que trabalha com a China Three Gorges, accionista da EDP e que aliás continua com uma OPA lançada sobre a eléctrica.

O ministro, que foi sócio da Linklaters antes de ir para o Governo (sociedade de advogados com que a China Three Gorges trabalha), pediu escusa para não estar envolvido em questões do sector eléctrico. Ainda que tenha garantido que nunca teve qualquer ligação ao grupo chinês. "Nunca trabalhei com a China Three Gorges", garantiu, assegurando ainda que não foi o autor da alteração do Código dos Valores Mobiliários que facilita a contagem de votos das empresas chinesas na oferta pública de aquisição (OPA) lançada pela China Three Gorges à EDP, conforme noticiou o Público. Neste caso António Costa saiu em sua defesa, assumindo o "pai" da alteração legislativa.





Assim, com o pedido de escusa de Siza Vieira de assuntos do sector energético, a pasta passa para Matos Fernandes ministro do Ambiente. O seu Ministério passa a designar-se do Ambiente e Transição Energética, conforme está referido no site da Presidência.



O Ministério da Economia tem as áreas do comércio, indústria, inovação e turismo. Os secretários de Estado só tomarão posse na quarta-feira, enquanto os novos ministros assumem as pastas já esta segunda-feira.

(Notícia actualizada às 16:30 com mais informação)