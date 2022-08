Seis anos depois o TEDx regressa a Lisboa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O braço independente das conferências TED está de regresso a Lisboa a partir de 18 de setembro, desta vez no auditório da reitoria da Universidade Nova. O tema da nova edição são "sementes" e o objetivo é fazer "uma reflexão sobre a origem de questões que impactam o futuro da sociedade".



O evento vai contar com 16 oradores nacionais e internacionais, entre eles o diretor criativo norte-americano George Tannenbaum e a investigadora do Royal Botanic Gardens, Tiziana Ulian, especializada na conservação da biodiversidade.





O evento é caracterizado pelas intervenções curtas por parte dos convidados, em torno de uma ideia original, cujo objetivo é "despertar uma conversa sobre um tópico com impacto na vida em comunidade", como se pode ler no comunicado enviado às redações."Coletivamente, olhamos para a ciência à procura de respostas e soluções milagrosas. O caminho encontra-se algures entre a tecnologia e os saberes ancestrais, numa dança que gostaríamos que fosse mais harmoniosa entre o Homem e a natureza", explica Marta Gonzaga, organizadora do evento. "A nossa proposta é promover sementes de esperança", adianta ainda.