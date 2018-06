Seis meses à experiência não dão subsídio de desemprego

O período de experiência de seis meses já é possível para quem tenha cargos de especial confiança ou complexidade técnica. Agora, a ideia é que este período de 180 dias do contrato sem termo, durante o qual as pessoas podem ser dispensadas, também se aplique aos jovens à procura do primeiro emprego.