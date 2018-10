"Selo do carro" aumenta 1,3% e adicional ao IUC continua

O Imposto Único de Circulação (IUC), vulgarmente conhecido como "selo do carro", sofre uma actualização nas tabelas de 1,3%, a inflação esperada para este ano, de acordo com a versão preliminar da proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2019 a que o Negócios teve acesso. A proposta mantém o adicional ao IUC, criado em 2014, que incide sobre os automóveis a gasóleo.