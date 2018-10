Sem acordo sobre benefícios fiscais, PS pede adiamento das alterações às rendas

O grupo de trabalho para as questões de habitação, que funciona no âmbito da comissão parlamentar de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, tinha agendado para esta quinta-feira o início das votações indiciárias das várias propostas e projectos de lei que alteram a legislação em matéria de arrendamento e que têm vindo a ser discutidas na especialidade, mas os deputados socialistas avançaram com um pedido de adiamento. A votação deverá agora ser reagendada para a próxima semana, a partir de 16 de Outubro, apurou o Negócios.

PS, PCP e Bloco de Esquerda têm afirmado que querem acelerar a aprovação das novas regras, por forma a que as mesmas possam ainda ser contempladas em sede de Orçamento do Estado para o próximo ano, que vai chegar ao Parlamento na próxima segunda-feira, 15 de Outubro. Isso mesmo foi decidido no início da sessão legislativa, quando arrancou a discussão na especialidade, e o objectivo era que as votações indiciárias, realizadas ao nível do grupo de trabalho, pudessem ser confirmadas em Comissão e subir depois a plenário para a votação final global antes do debate e aprovação na generalidade do OE, agendados para 29 e 30 de Outubro.

Os deputados insistem em que tudo deve estar pronto antes do OE ser votado, mas as negociações à esquerda, entre o PS, o PCP e o Bloco desde o início que se revelaram difíceis. Se, por um lado, PS e Bloco têm interpretações diferentes sobre matérias como arrendamento acessível ou benefícios fiscais aos senhorios, do lado do PCP tem havido dificuldades ainda maiores, pois os comunistas entendem que o caminho dos benefícios fiscais não é o mais adequado. Ora, nomeadamente no caso do arrendamento acessível, sem os benefícios fiscais aos proprietários, o regime ficará praticamente esvaziado, reduzido apenas aos imóveis públicos.