Em causa está a redução das taxas de juro diretoras e outras medidas de estímulo que foram introduzidas nos últimos anos pelos bancos centrais, os quais enfrentam dificuldades em cumprir os seus objetivos para a inflação. Exemplo disso são os três cortes das taxas da Reserva Federal norte-americana no segundo semestre de 2019 e o retomar do programa de compra de ativos do Banco Central Europeu (BCE).



Apesar de reconhecer este impacto positivo da atuação dos bancos centrais, o FMI também é da opinião que as taxas estão "perto" do seu limite inferior. Ou seja, não poderão baixar muito mais, o que faz com que "o espaço da política monetária para combater mais descidas do crescimento seja limitado". É aqui que entram os orçamentos dos Estados.



O Fundo retoma neste relatório o apelo aos países com margem de manobra para aplicarem uma política orçamental expansionista. Os gastos devem focar-se em investimentos que mitiguem as alterações climáticas e que contribuam para o crescimento potencial da economia, nomeadamente apostando em capital humano.



O FMI também assinala a importância de garantir que os "ganhos" económicos sejam distribuídos por toda a sociedade através da "educação, saúde, qualificações e infraestruturas".



Já os Estados com um elevado nível de endividamento em comparação com a maioria dos países, como é o caso de Portugal, devem continuar a consolidação orçamental para estarem preparados para a próxima recessão.



Ainda assim, apesar de terem menor margem de manobra, estes países podem diminuir o ritmo de consolidação caso o PIB desacelere "substancialmente". Tal permitirá "evitar" um período longo de crescimento abaixo do potencial.



Mas, mesmo com este apoio dos Governos, não é certo que a inflação deixe de estar "abafada" pelo que o FMI prevê que a política monetária continue a ser expansionista, o que recomenda cautela. "Com a previsão de que as taxas de juro deverão ficar baixas durante mais tempo, as medidas macroprudenciais devem ser usados proativamente para prevenir o acumular de riscos financeiros", avisa Gita Gopinath, economista-chefe do FMI, num texto que acompanha a atualização do World Economic Outlook.

