Alexandre Lourenço revelou ainda que a preocupação do Ministério em relação aos dois mil profissionais que começaram a reforçar os hospitais este mês foi beneficiar as unidades mais produtivas e com mais pessoas a contrato individual de trabalho.

Alexandre Lourenço é peremptório: os reforços de pessoal já prometidos pelo Governo para assegurar a passagem às 35 horas semanais são insuficientes e, sem mais contratações de profissionais, as listas de espera para consultas e cirurgias vão aumentar a partir de Setembro.Em entrevista ao Negócios/Antena 1, o presidente da associação que representa os administradores hospitalares avisa ainda que sem reforço orçamental as dívidas a fornecedores vão também aumentar.O administrador do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra não tem dúvidas de que a passagem às 35 horas está a ter um impacto negativo nas unidades, mas que as administrações estão a tentar minimizar o seu impacto através do recurso a horas extraordinárias e a uma redução de actividade.