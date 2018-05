O Comité de Inteligência do senado americano concluiu esta quarta-feira que a Rússia ajudou Donald Trump a vencer as eleições presidenciais na América, em 2016.Os senadores republicanos aprovaram a conclusão, contradizendo os colegas de partido do Congresso, que em Março tinha aprovado a conclusão contrária.O Washington Post cita o senador Mark Warner, porta-voz do comité, nas conclusões: "o esforço russo foi extensivo, sofisticado e ordenado pelo próprio presidente Putin, com o propósito de ajudar Donald Trump e prejudicar Hillary Clinton".