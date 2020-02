Senado dos EUA absolve Donald Trump de acusação de abuso de poder

de abuso de poder. Como esperado, a maioria republicana votou contra a desituição do presidente norte-americano, com apenas um senador - Mitt Romney, pelo estado de Utah - a aprovar o impeachment a Trump, ao lado de democratas. A votação contou com 52 votos a considerarem Trump "culpado" e 48 a considerarem o presidente norte-americano "inocente". O Senado irá votar de seguida o segundo artigo pelo qual Trump é acusado, o de obstrução ao Congresso.



duas semanas de discussão à volta dos dois artigos pelo qual o presidente norte-americano é acusado devido às alegadas pressões junto do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para que este investigasse a atividade da família de Joe Biden, rival na corrida à Casa Branca.



Com maioria republicana no Senado, com 53 senadores contra 47 democratas, Trump seria destituído apenas no caso de uma maioria significativa - mais de 67 votos. Se este fosse considerado culpado por uma das duas acusações, o veredicto do Senado levaria à sua demissão - algo inédito na história dos EUA, já que os outros dois processos de destituição absolveram Andrew Johnson, em 1868, e Bill Clinton, em 1998.



Antes da votação, o senador de Utah e antigo candidato presidencial Mitt Romney anunciou que iria votar na condenação de Trump pela acusação de abuso de poder, tornado-o no primeiro republicano a apoiar a destituição do presidente norte-americano do seu cargo.





Nas alegações finais, esta semana, os democratas insistiram na versão de que Trump abusou do cargo, ao pressionar o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a investigar a atividade da família de Joe Biden, rival democrata, junto de uma empresa da Ucrânia envolvida num caso de corrupção, e que tentou perturbar a investigação pela Câmara de Representantes.





A equipa de advogados do Presidente voltou ao argumento de que não houve pressão junto de nenhum líder estrangeiro (invocando mesmo declarações de Zelensky nesse sentido) e disse que o Presidente atuou sempre em função do interesse público, preocupado com o alastrar da corrupção na Ucrânia, negando igualmente qualquer ato de obstrução ao Congresso.