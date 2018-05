Sentença do processo Vistos Gold conhecida a 21 de Setembro

A leitura da sentença do processo Vistos Gold, que senta no banco dos réus do ex ministro Miguel Macedo, foi esta terça-feira marcada pelo tribunal para o dia 21 de setembro, noticia o Correio da Manhã.

O ministério público pediu uma pena de prisão suspensa de 5 anos para Miguel Macedo. O ex-governante responde pelos crimes de tráfico de influências e prevaricação.

Ao todo são 21 arguidos, entre os quais o ex-presidente do IRN, António Figueiredo, e o ex-diretor do SEF, Manuel Palos. O julgamento teve início há um ano.